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СК завершил расследование дела генерала Ивана Попова

ТАСС: дело генерала Ивана Попова передали на утверждение в прокуратуру

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о мошенничестве, заведенного в отношении экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Попова Сергея Буйновского.

«Дело передано в прокуратуру. В случае утверждения обвинительного заключения оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказал Буйновский.

По словам адвоката, причастность Попова к мошенничеству следствие не доказало, поэтому может понадобиться дополнительное расследование.

Иван Попов был арестован в середине мая по обвинению в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Следствие утверждает, что он причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката на сумму свыше 130 млн рублей в 2023 году. Эти материалы были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области для строительства оборонительных сооружений. Вину генерал не признает.

Ранее Попов допустил свое возвращение на СВО.

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