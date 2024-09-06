СК завершил расследование дела генерала Ивана Попова

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о мошенничестве, заведенного в отношении экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Попова Сергея Буйновского.

«Дело передано в прокуратуру. В случае утверждения обвинительного заключения оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказал Буйновский.

По словам адвоката, причастность Попова к мошенничеству следствие не доказало, поэтому может понадобиться дополнительное расследование.

Иван Попов был арестован в середине мая по обвинению в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Следствие утверждает, что он причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката на сумму свыше 130 млн рублей в 2023 году. Эти материалы были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области для строительства оборонительных сооружений. Вину генерал не признает.

Ранее Попов допустил свое возвращение на СВО.