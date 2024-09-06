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Медведев заявил, что по дронам круче России никого нет

Медведев: РФ получила огромный толчок боевого применения БПЛА

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Российские военные в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине получили колоссальный толчок в плане боевого применения дронов. Такое мнение заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал во время беседы с коллективом ТАСС.

«Очевидно, что мы получили колоссальный толчок. По дронам круче, чем Россия, никого нет», — заявил политик.

Медведев подчеркнул, что этот факт является абсолютно очевидным в силу происходящего в зоне спецоперации. Замглавы Совбеза РФ подчеркнул, что у России эти компетенции останутся и в дальнейшем.

До этого стало известно, что российские специалисты начали разработку всепогодных беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время ведется разработка двух дронов линейки «Прыгун-1».

Так, большой дрон может использоваться в качестве разведчика, оснащенного видеокамерами и тепловизорами, или же в качестве «камикадзе», выполняя боевые задачи. В свою очередь малый дрон фактически представляет собой гранату, которая в состоянии самостоятельно найти цель и поразить ее.

Ранее сообщалось, что в Курской области работает дрон, против которого РЭБ бессильны.

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