SHOT сообщил, что Игорь Стрелков скоро выйдет из колонии

Бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (более известного как Игорь Стрелков. — прим. ред.) освободят из колонии. Как пишет Life со ссылкой на SHOT, Гиркину заменили лишение свободы на прохождение военной службы в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

По данным канала, адвокаты Стрелкова добились разрешения на службу подзащитного, согласовав его со всем профильными ведомствами. При этом формальная сторона вопроса пока полностью не улажена.

Стрелкова арестовали в июле 2023 года. Заявление против него написал доктор из ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский, бывший муниципальный депутат из Ярославля. Гиркина обвинили в публичных призывах к экстремизму из-за двух постов в Telegram.

В одном из них мужчина писал, что в Крыму хотели сдать полуостров врагу. В другом — что военным из ДНР не платят обещанные деньги. В материалах уголовного дела есть заявления граждан из Крыма и Белгорода, которых возмутили публикации Стрелкова.

В январе 2024-го Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима. Он отбывает наказание в колонии в Кировской области.

Ранее сообщалось, что Стрелкова перестали считать склонным к побегу.