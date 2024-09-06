В Минобороны сообщили о потерях ВСУ в Курском направлении за сутки

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 300 военнослужащих на Курском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Помимо живой силы, ВСУ потеряли 12 единиц бронетехники: два бронетранспортера и десять боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и 14 автомобилей.

В ведомстве сообщали, что подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Матвеевка и Ольговка в Курской области. Также военные сорвали попытки атак в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка и Марьевка.

В этот же день экипаж российского бомбардировщика Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление живой силы и техники ВСУ в Курской области. Как рассказали в министерстве обороны РФ, удары по позициям украинских войск наносились при помощи авиационных бомб с универсальными модулями планирования и коррекции. Такие снаряды позволяют поражать цели с безопасного удаления от линии соприкосновения.

Ранее в Курской области сбили украинскую ракету.