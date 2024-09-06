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Российские войска отразили две атаки ВСУ в Курской области

МО РФ: российские военные за сутки отразили атаки ВСУ под Матвеевкой и Ольговкой

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов Матвеевка и Ольговка в Курской области.Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Также военные сорвали попытки атак в направлении населенных пунктов Борки, Комаровка и Марьевка.

В итоге ВСУ потеряли до 30 человек. Кроме людей, Украины лишилась бронетранспортера, двух боевых бронированных машин и двух автомобилей.

В этот же день экипаж российского бомбардировщика Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление живой силы и техники ВСУ в Курской области. Как рассказали в министерстве обороны РФ, удары по позициям украинских войск наносились при помощи авиационных бомб с универсальными модулями планирования и коррекции. Такие снаряды позволяют поражать цели с безопасного удаления от линии соприкосновения.

Ранее в Курской области сбили украинскую ракету.

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Атаки на Курскую область
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