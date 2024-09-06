Путин поздравил коллектив медцентра имени Вишневского с 80-летием создания

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Национального медицинского исследовательского центра имени Вишневского Минздрава России с 80-летием создания. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В своем поздравлении российский лидер отметил квалифицированную медпомощь, которую сотрудники медцентра оказывают участникам специальной военной операции. Путин подчеркнул, что у истоков создания Центра стояли выдающиеся представители медицинского и врачебного сообщества России, многие из которых вернулись с фронта.

Президент России также обратил внимание на роль в становлении института прославленного ученого, хирурга Александра Васильевича Вишневского, 150 лет со дня рождения которого отмечается в эти дни.

До этого доктор медицинских наук и специалист по торакоабдоминальной хирургии Александр Бабич заявлял, что российские медики столкнулись в ходе спецоперации с новыми вызовами из-за современных боеприпасов. По его словам, современные врачи имеют дело со снарядами, которые обладают высокой кинетической энергией. Подобного опыта было немного.

Ранее Путин отметил заслуги врачей, работающих в зоне СВО.