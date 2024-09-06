Белорусские военные проведут боевые пуски на полигоне в РФ

Группа руководства контрольными занятиями по управлению ракетными ударами Вооруженных сил Белоруссии направляется в Россию. Об этом сообщили в министерстве обороны республики, передает ТАСС.

В белорусском оборонном ведомстве добавили, что на текущий момент подходит к концу сосредоточение сил и средств армии на одном из российских полигонов. Там военные проведут контрольное занятие «по управлению ударами с проведением боевых пусков из различных ракетных комплексов».

До этого белорусские военнослужащие войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил отправились в Россию для участия в совместных оперативно-тактических учениях с боевой стрельбой. Мероприятие планировали провести на полигоне «Ашулук» в Астраханской области.

Сами учения анонсировали 5 августа. В них планировали задействовать около 4 тыс. военных и 150 единиц техники.

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