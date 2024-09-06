Замаскированные позиции ВСУ в Черниговской области попали под удар

Сотрудники Росгвардии нанесли удары по замаскированным огневым позициям украинских войск в Черниговской области. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на ведомство.

По информации издания, в ходе выполнения боевой задачи представители силовых структур применили FPV-дроны. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) сбросили на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеприпасы, тем самым уничтожив заданные цели.

В материале уточняется, что сейчас сотрудники Росгвардии совместно с министерством обороны страны проводят контртеррористическую операцию (КТО) на приграничных территориях Брянской области. Именно при осуществлении разведки в соответствующих районах им удалось установить место скопления живой силы и техники ВСУ в Черниговской области. Огневые позиции были организованы в нежилом здании в одном из местных населенных пунктов, уточнили в ведомстве.

9 августа Национальный антитеррористический комитет (НАК) ввел режим КТО на территории трех российских регионов. Речь идет о Курской, Белгородской и Брянской областях. Решение было принято в связи с обострением ситуации на границе и вторжением ВСУ в Курскую область.

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