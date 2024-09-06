В Пентагоне заявили о разработке замен ЗРК и ракет, используемых ВСУ

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что его страна вместе с партнерами из Европы разрабатывают замену для одного из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и управляемых ракет, которые стоят на вооружении Украины. Его слова на встрече контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии передает ТАСС.

«Тем временем Соединенные Штаты при содействии ряда европейских компаний совместно с Украиной разрабатывают и создают замену зенитно-ракетному комплексу С-300, а также ракете класса «воздух - воздух» Р-27», — сказал Остин.

До этого президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили военное сотрудничество в преддверии заседания на американской авиабазе Рамштайн.

5 сентября газета Der Spiegel писала, что украинский лидер собирается принять участие во встрече контактной группы. Среди целей визита в публикации назвали просьбы о новых поставках оружия для Вооруженных сил Украины. Аналитики издания обратили внимание, что речь идет о ракетах дальнего радиуса действия и средствах противовоздушной обороны. Немецкие журналисты также не исключили встречу Зеленского с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Ранее в США заявили, что разрешение на удары вглубь РФ не поможет Киеву против авиации.