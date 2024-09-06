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«Бородачи в тапочках» остановили колонну участников СВО

Участники СВО из «Эспаньолы» заявили об угрожавших оружием бородачах в тапочках

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РИА «Новости»

Компания неизвестных людей остановила колонну двигавшихся на задание участников специальной военной операции (СВО) из добровольческой бригады «Эспаньола». Об этом сообщается в Telegram-канале подразделения.

«Пока одни выступают с призывами не разжигать межнациональную рознь в тылу, другие ее разжигают, причем, непосредственно в зоне СВО», — говорится в сообщении.

Представители подразделения рассказали, что военнослужащим угрожали неизвестные «бородачи в тапочках». Они также заявляли о принадлежности к различным силовым ведомствам и угрожали оружием и должностями.

Представители «Эспаньолы» добавили, что из блокировавших колонну в районе Углегорска автомобилей без номеров появились «бородачи в штатском». Они якобы представились сотрудниками Росгвардии, кто-то военной комендатурой, еще одни заявили о принадлежности к «Ахмату», а кто заявил, что является сотрудником Следственного комитета. В результате из-за действий напавших участники СВО были вынуждены взять оружие наизготовку и приготовиться обороняться.

По данным «Эспаньолы», конфликт произошел на фоне случившегося до этого дорожного инцидента. Представители подразделения обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину с жалобой на «нападение по национальному признаку», а также на помехи в боевой работе.

В свою очередь автор Telegram-канала «Два майора» заявил, что действиям «бородачей в тапочках», которые угрожали участникам специальной военной операции, должна быть дана правовая оценка. Он также потребовал от старшего из «бородачей» видеоизвинений.

Ранее в Подмосковье произошла массовая драка мигрантов.

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