В Хабаровском крае опровергли сообщения о выдаче повесток на УИКах

Общественная палата Хабаровского края опровергла сообщения о вручении повесток в военный комиссариат на участковых избирательных участках (УИК), открывшихся в рамках Единого дня голосования. Пост с соответствующим содержанием появился в Telegram-канале совещательного органа.

В структуре прокомментировали публикацию в сообществе «Типичный Комсомольск-на-Амуре» в социальной сети «ВКонтакте» с фотографией повестки, которую одному из избирателей якобы выдали на участке для голосования в городе. При этом в подписи к снимку мужчина подчеркивает, что никогда не был в армии, и спрашивает, стоит ли ему идти в военный комиссариат.

Однако многие подписчики усомнились в подлинности повестки. В частности, пользователь с ником «Владислав Кит» выразил уверенность, что это фотошоп. Он обратил внимание на неестественные тени на листах и разницу в четкости букв.

«Публикация содержит фотографию повестки на фоне бюллетеней. При проверке выяснилось, что это фейковая информация, так как бюллетень на фото не имеет красной тангерной сетки, а форма повестки не соответствует установленной», — говорится в заявлении Общественной палаты Хабаровского края.

В июле 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, в котором содержался пункт об изменении формы повестки в военный комиссариат. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, и представленная в нем повестка значительно отличается от изображенной на фотографии.

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