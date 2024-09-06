Алаудинов заявил о продвижении российских военных на Курском направлении

Командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с ТАСС заявил, что российские солдаты продвинулись вперед на ряде участков на Курском направлении.

По его словам, помимо этого особых изменений нет.

Этим утром российский бомбардировщик Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. В Минобороны отметили, что удар наносился авиационными бомбами с УМПК, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

В ночь на 6 сентября Алаудинов сообщил, что на Кореневском направлении в Курской области противник «выжигается». По словам Алаудинова, в течение только этого дня на нескольких участках фронта противник понес тяжелые утраты. Были также уничтожены три дрона «Баба-яга» и три миномета. Кроме того, один из отрядов уничтожил расчет «Бабы-яги».

Ранее журналист Марат Хайруллин потребовал извинений от Алаудинова.