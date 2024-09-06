Алаудинов раскрыл, как бойцы «Ахмат» не позволили ВСУ вернуть Артемовск

Бойцы спецназа «Ахмат» в прошлом году удерживали фланги у Артемовска (Бахмута) и не позволили Вооруженным силам Украины (ВСУ) взять город обратно под контроль. Об этом ТАСС рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Даже для тех людей, которые этого не знают, я хочу, чтобы они знали, что в прошлом году, когда направления Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка были под угрозой взятия противником, тогда под угрозой был непосредственно Артемовск (Бахмут)», — заявил он.

Алаудинов отметил, что следует «отдать должное» подразделению спецназа «Ахмат». По его словам, во многом благодаря именно спецназу противник не смог завладеть обратно Артемовском.

Также командир спецназа сообщил, что лично занимался расстановкой войск в этих районах, а также вел непосредственный контроль всех действий своих бойцов. Алаудинов подчеркнул, что его военнослужащие «на протяжении 4-5 месяцев отбивали наступление противника», удерживая этот участок фронта.

До этого один из пленных украинских солдат рассказал, что спецназ «Ахмат» в Курской области вступил в бой с группой ВСУ. В результате столкновения трое украинских военнослужащих были ликвидированы в ближнем бою, а троих взяли в плен.

Алаудинов не смог сдержать смех, рассказывая об ошибке ВСУ в Курской области.