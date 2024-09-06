Российские военные нанесли удары по месту производства украинских реактивных беспилотников в Павлограде. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Также в Днепропетровской области зафиксировали взрывы в районе аэродрома, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают ударные беспилотники.

Этим утром российские военные нанесли удар по пригороду Харькова. Лебедев пояснил, что снаряды прилетели на территорию города Люботин, куда прибыло много иностранных наемников и военной техники. После ударов среди них зафиксировали большие потери.

Накануне замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что руководство Вооруженных сил Украины перебросило наемников-иностранцев из-под Харькова в зону боев в Курской области. По его словам, туда отправили более 500 наемников, «преимущественно французской национальности».

Ранее подполье сообщило о массированном ударе по позициям ВСУ под Краматорском.