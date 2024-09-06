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Стало известно, сколько времени требуется бойцам ВС РФ для уничтожения дронов

Участник СВО Деев: от обнаружения дронов ВСУ до их ликвидации проходят минуты

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Евгений Биятов/РИА Новости

Считанные минуты проходят от обнаружения украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) до их уничтожения. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» рассказал участник специальной военной операции (СВО), командир взвода Юрий Деев.

В материале уточняется, что в ходе боевых действий мужчина лично сбил шесть дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь идет о беспилотниках «Баба-яга».

Как сказал российский боец, на фронте все происходит очень быстро. Стоит только солдатам услышать, что летит БПЛА, они сразу выдвигаются на позиции для последующей ликвидации аппаратов.

По словам Деева, украинские военнослужащие используют беспилотники из разных стран.

«На них же весь мир работает. Это мы работаем одни. Мне кажется, что в основном у них западные беспилотники. Не по-русски написано на них», — добавил участник СВО.

Он добавил, что бойцы Вооруженных сил РФ продолжают противостоять дронам ВСУ. Для этого у них есть все необходимое, включая специальные ружья.

4 сентября агентство РИА Новости сообщило, что Киев закупает у Варшавы китайские БПЛА. Журналисты выяснили, что Польша передает Украине дроны от компании DJI вопреки позиции предприятия по конфликту.

Ранее в Великобритании раскрыли число поставляемых Украине беспилотников.

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