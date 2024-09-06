Российские военные нанесли удар по пригороду Харькова. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Он пояснил, что снаряды прилетели на территорию города Люботин. После прилетов на местах видели много машин скорой помощи. Накануне появилась информация, что в Люботин прибыло много иностранных наемников и военной техники. После ударов среди них зафиксировали большие потери.

5 сентября замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что руководство Вооруженных сил Украины перебросило наемников-иностранцев из-под Харькова в зону боев в Курской области. По его словам, туда отправили более 500 наемников, «преимущественно французской национальности».

Корреспонденты ТАСС писали, что участвующие в боевых действиях на стороне Украины наемники, которые находятся с украинскими подразделениями в Курской области, все чаще просят ротации. По словам источника агентства, наемники «растеряли свой изначальный пыл», с которым заходили на российскую территорию.

Ранее стало известно о наличии новозеландских наемников в Курской области.