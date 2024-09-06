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Подполье сообщило о массированном ударе по позициям ВСУ под Краматорском

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по Райгородку, где ремонтировали технику ВСУ

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Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Российские войска ударили по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Райгородок Краматорского района ДНР. Подробности РИА Новости рассказал координатор николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев.

По его словам, массированный удар был нанесен в 01:20 мск. Лебедев отметил, что Райгородок является частью второй линии обороны ВСУ.

«Там происходит ротация подразделений, пополнение их боекомплектом и военной техникой. На территории асфальтобетонного завода производится ремонт техники. А помещения завода переоборудованы под проживание личного состава», — объяснил подпольщик.

Также в ночь на 6 августа ВС РФ атаковали склады и контейнерный терминал в пригороде Львова, где хранятся привезенные из Польши снаряды и техника.

По словам Лебедева, иностранные специалисты, находившиеся в населенном пункте, не пострадали в результате удара, так как находились на территории близлежащих гостиниц. Он добавил, что иностранцы контролировали поступление военных грузов на склады и их распределение по военным базам.

Ранее в подполье рассказали, что ВСУ буксируют технику в сторону бронетанкового завода в Николаеве.

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