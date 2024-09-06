Российские войска ударили по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Райгородок Краматорского района ДНР. Подробности РИА Новости рассказал координатор николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев.

По его словам, массированный удар был нанесен в 01:20 мск. Лебедев отметил, что Райгородок является частью второй линии обороны ВСУ.

«Там происходит ротация подразделений, пополнение их боекомплектом и военной техникой. На территории асфальтобетонного завода производится ремонт техники. А помещения завода переоборудованы под проживание личного состава», — объяснил подпольщик.

Также в ночь на 6 августа ВС РФ атаковали склады и контейнерный терминал в пригороде Львова, где хранятся привезенные из Польши снаряды и техника.

По словам Лебедева, иностранные специалисты, находившиеся в населенном пункте, не пострадали в результате удара, так как находились на территории близлежащих гостиниц. Он добавил, что иностранцы контролировали поступление военных грузов на склады и их распределение по военным базам.

Ранее в подполье рассказали, что ВСУ буксируют технику в сторону бронетанкового завода в Николаеве.