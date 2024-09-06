Операторы дронов Южной группировки войск выявили украинскую пехоту во время ротации на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Операторы ударных БПЛА Южной группировки войск нанесли удары по живой силе противника, сорвав ротацию подразделений ВСУ», — говорится в заявлении.

Во время боевого дежурства разведчики с помощью дрона заметили перемещение противника в лесополосе. Они передали координаты целей операторам ударных дронов и продолжили следить за действиями противника, корректируя их действия.

Когда противник понес потери, он начал спешно покидать свои позиции.

Российские силы продолжают оттеснять противника и в других регионах.

Так, сообщалось, что участвующие в боевых действиях наемники, которые находятся с украинскими подразделениями в Курской области, все чаще просят ротации. 5 сентября замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что руководство Вооруженных сил Украины перебросило наемников-иностранцев из-под Харькова в зону боев в Курской области. По его словам, туда отправили более 500 наемников, «преимущественно французской национальности».

Ранее бомбардировщик сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области.