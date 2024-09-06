На Западе заявили о каскадном обрушении обороны ВСУ

Успехи российской армии на фронте способствуют последовательному обрушению оборонительных позиций Украины. Об этом сообщил в статье на платформе Substack норвежский профессор Гленн Дизен.

«Конфликт вошел в свою заключительную фазу из-за каскадного обрушения. Украина сталкивается с логистическими трудностями и нехваткой оружия и боеприпасов, что затрудняет эффективное действие солдат», — подчеркнул профессор.

Он отметил, что российская сторона, наоборот, наращивает свое давление, что вынуждает Киев принимать скоропалительные решения, только усугубляющие текущие проблемы.

По мнению Дизена, Россия усилила как глубину, так и интенсивность своих ракетных атак, а ее войска преодолевают хорошо укрепленные оборонительные рубежи. Атаки на энергетическую инфраструктуру Украины уменьшают боеспособность Вооруженных сил Украины и снижают объем промышленного производства.

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