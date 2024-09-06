РСЗО «Град» уничтожили подразделения ВСУ в Курской области

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» из группировки «Север» уничтожили подразделения Вооруженных сил Украины, которые пытались закрепиться в приграничных районах Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

В ведомстве пояснили, что удары наносятся по позициям ВСУ с помощью координации с передовыми разведывательными группами и беспилотными летательными аппаратами. В связи с необходимостью оперативного реагирования и высокой степени концентрации, расчеты «Града» находятся в режиме круглосуточного дежурства.

«На этот раз расчеты РСЗО «Град» нанесли удар по подразделениям противника, которые пытались укрепиться в приграничной зоне Курской области. Министр обороны отметил, что данные объективного контроля, получаемые в режиме реального времени с помощью беспилотников, подтверждают уничтожение целей», — сообщает ведомство.

После зарядки системы «Град» перемещаются в область проведения стрельбы, а по завершении операций возвращаются в безопасное место для перезарядки. Как пояснил командир отделения с позывным «Ватсон», большое количество дронов ВСУ активно отслеживает расчеты.

«Кабина нашего автомобиля защищена броней, которая была добавлена позднее, так как изначально машины не имели такой защиты. <…> Наилучшей защитой является внимательность. Мы используем средства для обнаружения дронов и радиоэлектронной борьбы; если беспилотник появляется в радиусе 500 метров, система «Булат» выдает оповещение, и мы переходим на усиленный режим наблюдения», — рассказал военный.

Накануне Вооруженные силы РФ уничтожили с помощью ракетного комплекса «Искандер-М» пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) М270 MLRS в Сумской области.

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