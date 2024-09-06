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Немецкий генерал дал прогноз, что произойдет на фронте после взятия РФ Красноармейска

Welt: взятие Россией Красноармейска в ДНР изменит всю ситуацию на фронте

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Кирилл Брага/РИА Новости

Захват Красноармейска (укр. Покровск) российскими войсками существенно изменит ситуацию на фронте. Об этом заявил немецкий генерал Роланд Катер в интервью Welt.

«Россия получит ключевой город с важной логистической инфраструктурой: здесь проходят железнодорожные линии и автомагистрали. Это создаст принципиально новую обстановку для Украины», — отметил Катер. Он также подчеркнул, что украинские позиции в этом районе ослаблены из-за переброски войск в Курскую область.

Красноармейск находится на северо-западе Донецкой области и является важным железнодорожным узлом, связывающим Донецк с Днепропетровской областью. Через него осуществляется сообщение с Краматорском и Славянском, которые остаются под контролем Киева.

В настоящее время российская армия близка к захвату Покровска, и, по данным Forbes, между городом и наступающими силами ВС РФ осталась лишь одна основная траншея.

На Восточном экономическом форуме-2024 президент России Владимир Путин также прокомментировал неудачу украинских сил в Курской области, отметив, что Киев надеялся дестабилизировать ситуацию и заставить российскую армию отступить с ключевых направлений, но эти попытки не увенчались успехом.

Ранее украинский депутат заявил, что Зеленский меняет правительство на фоне обрушения фронта.

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