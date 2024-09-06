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У Запада усилились вопросы к подготовке пилотов после крушения F-16 на Украине

WSJ: крушение F-16 на Украине усилило вопросы Запада к спешке обучения пилотов

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Крушение на Украине истребителя F-16 усилило вопросы западных союзников Киева к спешке в программе подготовки украинских летчиков. Об этом пишет Wall Street Journal.

«Крушение украинского F-16 в первый же день, когда истребители использовались в боевых условиях на прошлой неделе, подняло вопросы относительно спешки в подготовке пилотов и их отправке в бой лишь спустя недели после прибытия на Украину», — говорится в сообщении.

3 сентября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские инструкторы не смогли обучить украинских пилотов управлению истребителями F-16.

29 августа газета The Wall Street Journal сообщила о крушении первого F-16. В этот же день в генштабе ВСУ подтвердили данную информацию. По данным командования, воздушные судна применили во время отражений ракетного удара со стороны российских войск.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предположила, что F-16 мог быть поражен по ошибке из-за несогласованности между подразделениями.

Ранее в США пошутили о Зеленском и сбитом украинском самолете F-16.

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Операция на Украине
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