Шебекино три раза за вечер подвергся обстрелам со стороны ВСУ

Город Шебекино Белгородской области за вечер 5 августа три раза попал под украинский обстрел, повреждения получили 15 частных домов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-каналеhttps://t.me/vvgladkov/9663.

Он рассказал, что в результате трех обстрелов в 15 частных домовладениях повреждены кровли, остекление, фасады и заборы. На территории одного из предприятий повреждена кровля производственного помещения. Разрушена снарядом крыша гаража и сильно поврежден стоящий в нем автомобиль. Осколками посечены еще четыре авто.

Было много пожаров после атак, отметил губернатор. Сотрудники МЧС совместно с бойцами самообороны ликвидировали возгорания двух домов, двух хозпостроек, складского помещения на территории предприятия, а также сухой травы и подстилки в лесном массиве.

Информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.

5 сентября губернатор Белгородской области рассказал, что в регион поступила очередная партия комплексов РЭБ для подавления БПЛА. Они, в частности, были установлены на автомобили оперативных служб.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.