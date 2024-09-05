В Тульской области вспыхнул крупный пожар на заводе «Пластик»

Крупный пожар произошел на территории завода «Пластик» в городе Узловая в Тульской области. К ликвидации возгорания приступили восемь пожарных расчетов, сообщили в региональном МЧС.

О пожаре в МЧС сообщили примерно в 18:29. Информации о пострадавших, а также о причинах возгорания на данный момент нет. Известно, что спасатели уже прибыли к месту происшествия.

В свою очередь очевидцы опубликовали видео, на кадрах которого запечатлен огромный столб дыма, исходящий со стороны промышленного здания, кадры публикует Telegram-канал «Тула жесть».

До этого пожар произошел на открытой площадке на территории одного из предприятий в городе Рязани. В МЧС рассказали, что огонь охватил одно строение и битум (продукт выветривания нефти). При этом площадь возгорания составила 700 квадратных метров, уточняется в заявлении.

Ранее жители Волгограда сообщили о пожаре на тракторном заводе.