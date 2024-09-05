ВСУ перебросили сотни наемников из-под Харькова в Курскую область

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило наемников-иностранцев из-под Харькова в зону боев в Курской области, рассказал на брифинге замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк. Его цитирует РИА Новости.

«Всего с Харьковского направления в сторону Курска были переброшены более 500 наемников, преимущественно французской национальности», — уточнил чиновник.

Он также рассказал, что планировать атаку на Курскую область помогал бывший офицер французской армии, который сейчас служит в «Иностранном легионе» ВСУ. Речь идет об экс-майоре 8-го парашютно-десантного полка тактического соединения сухопутных войск Франции Корте Франке Мишеле Микаэле.

Помимо него и его полка, в боях в курском приграничье участвовали еще трое французов — Жан Батист Бессон, Сидней Баллестер и Джонатан Будерлик.

Все четверо французов подозреваются в нарушении статьи 359 УК РФ («Наемничество»).

Ранее стало известно о наличии новозеландских наемников в Курской области.