В НАТО раскрыли, что ведутся обсуждения ударов по территории России

В НАТО ведутся обсуждения применения Киевом дальнобойных ракет. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает агентство Reuters.

«Внутри НАТО идет дискуссия на эту тему... Важно, чтобы у Украины была возможность достигать военных объектов на территории России», — заявил генсек НАТО.

Он добавил, что Украина имеет право на самооборону, в том числе применяя ракеты большой дальности, которые могут бить по объектам военной инфраструктуры на территории России.

Говоря о вторжении на территорию Курской области, Столтенберг заявил, что сказать о том, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, сложно.

До этого стало известно, что США близки к соглашению о передаче Украине ракет «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile). Вероятнее всего, в качестве носителей орудия будет использоваться истребитель F-16. Что известно о ракетах JASSM, а также для чего они Украине и какими средствами ПВО российские военные смогут их сбивать — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее эксперт рассказал, как ВСУ атакой на Курскую область укрепили переговорные позиции РФ.