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Губернатор Белгородской области рассказал об оснащении приграничных муниципалитетов

Гладков: муниципалитеты Белгородской области оснащают средствами РЭБ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что приграничные муниципалитеты региона продолжают оснащать средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что в регион накануне поступила очередная партия комплексов РЭБ для подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской стороны.

По словам Гладкова, на автомобили оперативных служб области были установлены средства радиоэлектронной борьбы.

До этого губернатор региона заявил, что на пассажирские автобусы в Белгородской области установят средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и обнаружения дронов. Приборы установят также на другую коммунальную технику, добавил Гладков.

Губернатор уточнил, что средства РЭБ и детекторы для обнаружения беспилотников будут направлены в Шебекинский округ и Белгородский район. Оборудование поступило от «Народного» фронта», в ближайшее время ожидается еще одна партия, указал глава региона.

Ранее в Белгородской области ограничили въезд в приграничные села.

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