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В Херсоне в третий раз за день произошли взрывы

Жители Херсона в третий раз за день сообщили о взрывах в городе

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РИА Новости

В подконтрольном украинским войскам Херсоне в третий раз за сутки зафиксировали взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное» со ссылкой на местных жителей.

Власти города ситуацию не комментировали, подробности случившегося не приводятся. Известно, что воздушную тревогу на подконтрольной Киеву территории Херсонской области не объявляли.

Утром 5 сентября взрывы прозвучали в Киеве, сообщали корреспонденты «Общественного». «Страна.ua» писала, что ночью взрывы произошли в Киеве и в Кривом Роге на Украине.

До этого в министерстве обороны РФ сообщили, что утром 4 сентября российские военные нанесли групповой удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины во Львове. На этих предприятиях производили и ремонтировали компоненты авиационной техники и ракетного вооружения для украинских войск.

По данным ведомства, для нанесения удара использовали высокоточное оружие большой дальности, в частности гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и БПЛА.

Ранее сообщалось, что на Украине задержали поджигателей автомобилей ВСУ.

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