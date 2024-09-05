Экс-главком силами НАТО в Европе рассказал о создании ХАМАС нового поля боя

Члены палестинского движения ХАМАС создали новое поле боя за счет подземных туннелей, тем самым бросив вызов традиционному стратегическому планированию. Об этом заявил бывший главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, пишет Bloomberg.

«Бойцам ХАМАС удалось создать совершенно иное поле боя, нежели традиционная борьба на поверхности», — сказал эксперт.

Также он обратил внимание, что представители палестинского движения активно пользуются передовыми технологиями, повышающими эффективность проводимых ими операций. Благодаря всему этому — тактике ведения боев под землей и новому оборудованию — ХАМАС смог бросить вызов военным из других стран в плане стратегического планирования.

В частности, по словам экс-главкома Североатлантического альянса, члены палестинского движения нередко применяют приборы ночного видения и GPS-трекеры. То же касается сложной маскировки.

Ставридис выразил уверенность, что в будущем представители террористических организаций и так называемых «государств-изгоев» могут последовать примеру ХАМАС. Как отметил эксперт, на данный момент самая сложная система подземных туннелей для ведения боевых действий находится в КНДР.

Ранее израильские солдаты уничтожили километровый туннель ХАМАС в секторе Газа.