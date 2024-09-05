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Экс-главком силами НАТО в Европе рассказал о создании ХАМАС нового поля боя

Экс-главком НАТО Ставридис: благодаря туннелям ХАМАС смог создать новое поле боя

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Yousef Masoud/Global Look Press

Члены палестинского движения ХАМАС создали новое поле боя за счет подземных туннелей, тем самым бросив вызов традиционному стратегическому планированию. Об этом заявил бывший главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, пишет Bloomberg.

«Бойцам ХАМАС удалось создать совершенно иное поле боя, нежели традиционная борьба на поверхности», — сказал эксперт.

Также он обратил внимание, что представители палестинского движения активно пользуются передовыми технологиями, повышающими эффективность проводимых ими операций. Благодаря всему этому — тактике ведения боев под землей и новому оборудованию — ХАМАС смог бросить вызов военным из других стран в плане стратегического планирования.

В частности, по словам экс-главкома Североатлантического альянса, члены палестинского движения нередко применяют приборы ночного видения и GPS-трекеры. То же касается сложной маскировки.

Ставридис выразил уверенность, что в будущем представители террористических организаций и так называемых «государств-изгоев» могут последовать примеру ХАМАС. Как отметил эксперт, на данный момент самая сложная система подземных туннелей для ведения боевых действий находится в КНДР.

Ранее израильские солдаты уничтожили километровый туннель ХАМАС в секторе Газа.

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