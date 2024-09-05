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Стало известно о прорыве ВС России обороны ВСУ в ДНР

ТАСС: ВС России прорвали оборону ВСУ в районе Клещеевки

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Клещеевка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Они подчеркнули, что за прошедшие недели украинская сторона понесла на Артемовском направлении большие потери.

До этого стало известно, что российские военные ликвидировали группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся переправиться через канал Северский Донец — Донбасс.

К текущему моменту бойцы Вооруженных сил РФ заблокировали большую часть логистических путей украинских войск на Артемовском направлении.

Утром 18 августа в силовых структурах заявили, что военные ВСУ покинули свои позиции к северу и востоку от населенного пункта Новогродовка в ДНР. Тем самым они «оголили» окраины города для российских солдат.

До этого в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» появилась информация о прорыве обороны украинских войск около донецкого города Угледар. Журналисты добавили, что ВС РФ «перерезали» главный путь снабжения ВСУ на этом участке фронта — трассу к населенному пункту Константиновка.

Ранее немецкий генерал рассказал о ежедневном продвижении российских войск в ДНР.

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Операция на Украине
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