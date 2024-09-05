Нидерланды создадут свой танковый батальон

В Нидерландах появится свой танковый батальон впервые за 13 лет. Об этом заявил министр обороны королевства Рубен Брекелманс, пишет РИА Новости.

«Сегодня исторический день для наших Вооруженных сил. Впервые за 13 лет голландская армия будет иметь собственный полноценный танковый батальон», — заявил он.

Министр обороны подчеркнул решающее значение танков на поле боя, а также указал, что они остаются самой эффективной системой вооружения на суше.

До этого сообщалось, что Нидерланды выделят €60 млн на дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Уточняется, что решение было принято по результатам поездки министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен на Украину. Из этой суммы треть будет выделена на наземные БПЛА, еще треть — на морские, и оставшаяся сумма будет направлена на закупки и производство партий беспилотников различного назначения.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что власти Германии планируют повысить боевую готовность своей армии для решения старых и новых вызовов.

Ранее в Нидерландах создали петицию против отправки военных страны на Украину.