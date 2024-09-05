Стало известно об участии экс-офицера ВС Франции в планировании атаки на Курскую область

Бывший офицер Вооруженных сил Франции, который сейчас служит в «Иностранном легионе» Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвовал в планировании атаки на Курскую область. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, пишет ТАСС.

По данным Лисняка, операцию ВСУ по атаке на приграничный регион РФ разрабатывал в том числе экс-майор 8-го парашютно-десантного полка тактического соединения сухопутных войск Франции Корте Франк Мишель Микаэль. В задачу его полка входило осуществление диверсий на российской территории.

Замглавы ВГА отметил, что удалось идентифицировать еще троих французов, которые участвовали в боевых действиях в курском приграничье и совершали преступления в Харьковской области: Жан Батист Бессон, Сидней Баллестер и Джонатан Будерлик.

Все четверо французов подозреваются в нарушении статьи 359 УК РФ («Наемничество»).

В июле Лисняк заявил, что иностранные наемники совершили более 50 военных преступлений на территории Харьковской области.

В середине августа французского наемника Максима Баррата, который воевал на стороне ВСУ, объявили в розыск в Харьковской области по подозрению в изнасиловании.

Ранее российские дипломаты обвинили украинское посольство в Париже в открытой вербовке наемников.