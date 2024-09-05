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Ка-52М ударили по бойцам и технике ВСУ в Курской области

В приграничье Курской области Ка-52М уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар по живой силе и бронированной военной технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета, добавили в ведомстве.

По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.

До этого в МО сообщили, что авиация, артиллерия и сухопутные войска РФ за прошедшие сутки ударили по позициям украинских войск в районах 17 населенных пунктов в Курской области.

Помимо этого, российские войска атаковали места скопления личного состава и техники ВСУ в районах Сум, Обод, Мирополья, Орловки, Линово, Кружка, Глыбного, Глухова, Гриценково, Ворожбы, Бояро-Лежачей, Белополья, Писаревки, Юнаковки, Ямполя и Старых Вирок в Сумской области.

Ранее российские военные отразили атаки ВСУ в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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