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Зеленский рассказал о ситуации с дефицитом артиллерийских снарядов у ВСУ

Зеленский: при отсутствии поставок соотношение снарядов было 1 к 12 в пользу РФ

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Jeff Overs/BBC/Reuters

В период, когда Запад задерживал поставки вооружений Украине, соотношение артиллерийской мощи ВС РФ и ВСУ на фронте складывалось не в пользу последних. Об этом пишет «РБК Украина» со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского.

«Один наш снаряд на 12 российских. Что вы должны делать (в такой ситуации)? Неважно, сколько у вас людей стоит... у вас просто будут... больше потери», — рассказал Зеленский в интервью NBC News.

По словам президента Украины, в этот момент Киев начал искать «разумное решение», рассматривая, в частности, вариант с вторжением в Курскую область.

Сейчас украинские власти признают, что надежды на наступление ВСУ в Курской области пока не оправдались. Зеленский рассказал, что, по оценкам Украины, «курская операция» не снизила давление ВС РФ на Покровском направлении, ситуация под Покровском и Торецком для украинских солдат по-прежнему «сложная».

В то же время Киев все еще надеется, что Россия оттянет часть солдат из Донбасса в собственное приграничье. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о нехватке снарядов у ВСУ на Красноармейском направлении.

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