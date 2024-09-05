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Страна Европы увеличит расходы на оборону до почти €24 млрд

Минобороны Нидерландов: страна увеличит расходы на оборону до почти €24 млрд

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Unsplash

Нидерланды увеличат свои расходы на оборону более чем на 10% — до почти €24 млрд. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

Отмечается, что правительство страны выделит дополнительные €2,4 млрд на оборону.

«Эти средства будут предназначены для укрепления вооруженных сил, поэтому мы будем инвестировать в боевую мощь примерно 1,5 миллиарда евро в год», — заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс.

Таким образом, увеличение военных расходов приведет к тому, что Нидерланды будут тратить на оборону более двух процентов ВВП.

30 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны ЕС после начала СВО увеличили расходы на оборону с €200 до €300 млрд.

Глава ЕК отметила, что «оборонная промышленность ЕС также шагнула к новой реальности». По ее словам, европейцы серьезно относятся к текущим угрозам безопасности.

В июле высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США ждут от членов Североатлантического альянса убедительных планов по росту оборонных расходов до 2% ВВП.

Ранее в Нидерландах призвали прекратить поддержку Украины.

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