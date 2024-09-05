Страна Европы увеличит расходы на оборону до почти €24 млрд

Нидерланды увеличат свои расходы на оборону более чем на 10% — до почти €24 млрд. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.
Отмечается, что правительство страны выделит дополнительные €2,4 млрд на оборону.
«Эти средства будут предназначены для укрепления вооруженных сил, поэтому мы будем инвестировать в боевую мощь примерно 1,5 миллиарда евро в год», — заявил министр обороны страны Рубен Брекелманс.
Таким образом, увеличение военных расходов приведет к тому, что Нидерланды будут тратить на оборону более двух процентов ВВП.
30 августа глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны ЕС после начала СВО увеличили расходы на оборону с €200 до €300 млрд.
Глава ЕК отметила, что «оборонная промышленность ЕС также шагнула к новой реальности». По ее словам, европейцы серьезно относятся к текущим угрозам безопасности.
В июле высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США ждут от членов Североатлантического альянса убедительных планов по росту оборонных расходов до 2% ВВП.
Ранее в Нидерландах призвали прекратить поддержку Украины.