Вооруженные силы России сорвали попытки атак ВСУ в направлении Борки, Камышевки и Марьевки в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также группировки войск «Север» с помощью армейской авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовиков ВСУ в направлении населенных пунктов Матвеевка, Ольговка, Малая Локня и Черкасское Поречное.

Потери противника составили до 40 военных. Помимо людей, ВСУ лишились американского бронетранспортера Stryker и трех боевых бронированных машин и пяти автомобилей.



В лесных массивах продолжались разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению украинских диверсантов, которые пытаются проникнуть вглубь российской территории.

В этот же день ВСУ атаковали четыре села в Белгородской области. Под удар попали села Новая Таволжанка, Муром, Ясные Зори и Грузское. В результате ударов ВСУ пострадал частный дом и припаркованный автомобиль.

Ранее ВСУ обстреляли Новую Каховку, загорелся жилой дом.