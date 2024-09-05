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Эксперт раскрыл, сколько времени может занять вытеснение ВСУ из Курской области

Военэксперт Тимошенко: выдавливание ВСУ из-под Курска может продлиться долго

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Наступательный потенциал у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области еще не исчерпан, поэтому рано говорить, что противник утратил инициативу на данном направлении. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщил военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко.

«Генерал Апти Алаудинов сказал, что они даже подтягивают резервы. В общем, что-то пытаются делать, но ничего, к счастью, у них не выходит. Однако какие-то силы у них еще остаются. У нас войск в Курской области сейчас тоже достаточно», — указал Тимошенко.

По его мнению, вытеснение ВСУ из Курской области может занять продолжительное время. Речь прежде всего идет о сохранении жизни и здоровья российских военнослужащих, подчеркнул эксперт.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов накануне сообщил, что ВСУ в среду не осуществляли атак на Курском направлении, а лишь перебрасывали новые силы.

До этого Алаудинов заявил, что атака ВСУ на приграничные районы Курской области может стать завершающим этапом СВО. По его словам, Украина перебросила все боеспособные подразделения в российское приграничье, из-за чего у нее «посыпалась» линия фронта.

Ранее в Курской области попала в засаду штурмовая группа ВСУ.

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