Наемника ВСУ из Грузии объявили в международный розыск

Наемника из Грузии Георги Руситашвили объявили в международный розыск. Об этом сообщили в прокуратуре ДНР.

По данным ведомства, Руситашвили воевал на стороне Украины. По версии следствия, с февраля 2022 года по июль 2024 года он участвовал в боевых действиях в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника.

За работу он получил вознаграждение в размере, равном более 6,9 млн рублей.

Против Руситашвили суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направили в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Весной Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранцев, которые участвовали в боевых действия против России в составе ВСУ. По данным СК, в качестве обвиняемых заочно привлечены к уголовной ответственности ряд граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вовлеченность иностранных государств в конфликт на Украине.