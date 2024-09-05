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В ставропольской школе повесили памятную доску в честь Апти Алаудинова

Алаудинов назвал признанием заслуг Кадырова открытие памятной доски в свою честь

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Телеграм-канал «Олег БеZменов»

В поселке Новый Маяк Ставропольского края на фасаде общеобразовательной школы №10 состоялось торжественное открытие памятной доски в честь выпускника учебного заведения, командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова. Об этом он написал в Telegram-канале.

Почетное участие в торжественном мероприятии принял врио руководителя ГУ Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Ставропольскому краю, кавалер ордена Кадырова, Абдула Алаудинов.

Сам командир спецназа «Ахмат» назвал установку памятной доски очередным свидетельством признания заслуг первого президента ЧР Ахмата Кадырова.

Накануне Алаудинов заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничные районы Курской области может стать завершающим этапом специальной военной операции (СВО). По его словам, Украина перебросила все боеспособные подразделения в российское приграничье, из-за чего у нее «посыпалась» линия фронта.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует бессрочно удерживать территории в Курской области. Но Алаудинов сомневается, что ВСУ долго продержатся в условиях истощения ресурсов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военкор потребовал извинений от Алаудинова.

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