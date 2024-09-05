В Курской области обнаружили боевую часть снаряда от ЗРК Patriot

Сотрудники экстренных служб обнаружили боевую часть снаряда от зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot на территории Курской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

Из заявления следует, что взрывоопасный предмет нашли пиротехники ведомства. Им же было поручено обезвредить объект, с чем специалисты успешно справились.

«Всего с начала работ уничтожено 314 взрывоопасных предметов, обследовано 24 гектара территорий», — подчеркивается в публикации.

Также, по информации МЧС РФ, спасатели из Курской области при поддержке общественных организаций передали находящимся в регионе военнослужащим медицинское снаряжение и плавательные средства. Кроме того, бойцы Вооруженных сил РФ получили спасательные жилеты и круги.

31 августа в Курской области обнаружили суббоебрипасы кассетного снаряда от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате пиротехники МЧС РФ уничтожили боеприпас, чтобы он не нанес вред местным жителям.

За день до этого в том же российском регионе обезвредили шесть взрывоопасных предметов, сброшенных с беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом один из них нашли на крыше частного жилого дома.

Ранее украинских военных обвинили в беспорядочных ударах по мирным жителям в Курской области.