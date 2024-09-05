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На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области

В Днепропетровской области Украины повреждена инфраструктура

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President.gov.ua

В Днепропетровской области Украины получила повреждения инфраструктура. Об этом в своем Тelegram-канале написал глава местной областной администрации Сергей Лысак.

Уточнять тип и количество пострадавших инфраструктурных объектов он не стал.

Согласно данным украинского ресурса для оповещения населения, 5 сентября в этом регионе несколько раз объявляли воздушную тревогу.

Накануне российские войска нанесли удар по аэродрому в Долгинцево около Кривого Рога Днепропетровской области. В момент удара на аэродроме стоял самолет МиГ-29 и множество беспилотников. Сообщалось, что около аэродрома заселили тренирующихся там пилотов и иностранных инструкторов.

3 сентября ракетные удары повредили железнодорожную инфраструктуру и поезда в Сумской и Днепропетровской областях Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. По данным Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Госдуме высказались о наступлении на Днепропетровскую и Киевскую области.

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