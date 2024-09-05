ВС России уничтожили 11 безэкипажных катеров ВСУ за сутки

Российские войска за сутки уничтожили 11 безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вражеские катера были уничтожены силами Черноморского флота РФ, уточнили в военном ведомстве.

В ночь на 5 сентября сообщалось, что в Новороссийске идет отражение атаки безэкипажных катеров. Мэр города Андрей Кравченко предупредил жителей первой береговой линии о том, что не стоит выходить на улицу и укрыться в помещении без стекол.

В последний раз Новороссийск сталкивался с угрозой морских дронов в июле. Тогда Минобороны сообщило о ликвидации двух беспилотников. Мэр города отметил, что в результате атаки были незначительно повреждены два коммерческих объекта и одна квартира, но пострадавших не было.

За прошлую неделю российские войска уничтожили шесть безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины, сообщили в российском Минобороны.

Ранее российские войска уничтожили четыре безэкипажных катера в акватории Черного моря.