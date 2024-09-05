Военный эксперт: США сворачивают помощь Украине на Курском направлении

США сворачивают помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) на Курском направлении, опасаясь радикального ответа России. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал военный эксперт Александр Шарковский.

«Они, скорее всего, остановились по той простой причине, что пришли к выводу: если бы они и дальше продолжали эти последовательные атаки, Москва могла бы пойти на ответный ядерный удар. Вашингтону это не очень надо. И, видимо, Соединенные Штаты застопорили эту историю», — сказал Шарковский.

Он добавил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский теперь не знает как выйти из ситуации в Курской области.

В начале сентября военный эксперт Михаил Онуфриенко сообщил, что в Курской области российские военные не дают противнику продвинуться вперед и оттягивают на себя резервы ВСУ. По его словам, наступление ВС РФ в регионе набирает обороты, в некоторых районах идут тяжелые бои.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский признал, что надежды на наступление ВСУ в Курской области пока не оправдались — операция не снизила давление ВС РФ на Покровском направлении, ситуация под Покровском и Торецком для украинских солдат по-прежнему «сложная».

Ранее Алаудинов рассказал, где проходит решающий бой СВО.