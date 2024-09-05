Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт: США сворачивают помощь Украине на Курском направлении

Военэксперт Шарковский: Сырский не знает, как выйти из ситуации под Курском

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

США сворачивают помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) на Курском направлении, опасаясь радикального ответа России. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал военный эксперт Александр Шарковский.

«Они, скорее всего, остановились по той простой причине, что пришли к выводу: если бы они и дальше продолжали эти последовательные атаки, Москва могла бы пойти на ответный ядерный удар. Вашингтону это не очень надо. И, видимо, Соединенные Штаты застопорили эту историю», — сказал Шарковский.

Он добавил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский теперь не знает как выйти из ситуации в Курской области.

В начале сентября военный эксперт Михаил Онуфриенко сообщил, что в Курской области российские военные не дают противнику продвинуться вперед и оттягивают на себя резервы ВСУ. По его словам, наступление ВС РФ в регионе набирает обороты, в некоторых районах идут тяжелые бои.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский признал, что надежды на наступление ВСУ в Курской области пока не оправдались — операция не снизила давление ВС РФ на Покровском направлении, ситуация под Покровском и Торецком для украинских солдат по-прежнему «сложная».

Ранее Алаудинов рассказал, где проходит решающий бой СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами