Путин рассказал, как часто получает доклады о ситуации в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что министерство обороны страны несколько раз в сутки докладывает ему об обстановке в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«То, что происходит каждый день, естественно, мне генштаб Минобороны в ежедневном режиме несколько раз в сутки докладывает», — сказал российский лидер в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке.

31 августа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал интервью журналисту Павлу Зарубину. Во время беседы он рассказал, что Путин на фоне обострения ситуации на российско-украинской границе начал днем и ночью получать доклады по линии военных. При этом представитель президента назвал данный процесс «ипостасью верховного главнокомандующего».

Кроме того, он сообщил о постоянной работе главы государства с руководителями приграничных регионов РФ и местных служб. Песков уточнил, что российский лидер держит под личным контролем вопросы, связанные с социальным обеспечением в соответствующих субъектах страны.

Ранее участники СВО на Украине подарили Путину шеврон.