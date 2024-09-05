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Путин назвал первоочередную задачу России в зоне СВО

Путин назвал освобождение Донбасса первоочередной задачей России

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал освобождение Донбасса первоочередной задачей России. Его выступление на заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) транслируется на сайте Кремля.

При этом российский лидер отметил, что попытки Киева заставить ВС РФ «нервничать и суетиться» в ходе наступления в ЛДНР увенчались неудачей.

До этого Путин заявил, что ВС РФ ускорили наступление в зоне СВО и ВСУ их не сдерживают.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

5 сентября президент России Владимир Путин открыл главное мероприятие форума — пленарное заседание. Глава государства участвует в мероприятиях ВЭФ второй день подряд: накануне он провел встречи с премьером Малайзии, вице-премьером Сербии и зампредседателя КНР, а также открыл новые предприятия на Дальнем Востоке по видеосвязи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

Ранее Путин сравнил руководство Украины с инопланетянами.

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