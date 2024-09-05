Путин заявил об ускорении наступления ВС РФ в зоне СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ ускорили наступление в зоне СВО. Трансляцию заседания Восточного экономического форума, где выступал Путин, ведет Кремль.

По словам российского лидера, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не предпринимают никаких целенаправленных действий для сдерживания этого наступления.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

5 сентября президент России Владимир Путин открыл главное мероприятие форума — пленарное заседание. Глава государства участвует в мероприятиях ВЭФ второй день подряд: накануне он провел встречи с премьером Малайзии, вице-премьером Сербии и зампредседателя КНР, а также открыл новые предприятия на Дальнем Востоке по видеосвязи.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал атаку на Курск попыткой отвлечь ВС РФ от наступления на Покровском направлении.

Ранее британское издание писало, что линия Украины в Донбассе рушится.