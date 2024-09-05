В подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали взрывы

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсоне произошли взрывы. Об этом написало украинское издание «Общественное. Новости».

При этом подробностей журналисты не раскрыли.

Утром 5 сентября в Киеве прозвучали взрывы, сообщали корреспонденты «Общественного». «Страна.ua» писала, что ночью взрывы произошли в Киеве и в Кривом Роге на Украине.

До этого в министерстве обороны РФ сообщили, что утром 4 сентября российские военные нанесли групповой удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины во Львове. На этих предприятиях производили и ремонтировали компоненты авиационной техники и ракетного вооружения для украинских войск.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в столице всю ночь действовала воздушная тревога.