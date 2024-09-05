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Над регионами РФ за ночь сбили семь БПЛА и реактивный снаряд РСЗО «Ольха»

МО РФ: силы ПВО ночью уничтожили дроны и снаряды ВСУ на суше и в Черном море

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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили семь украинских беспилотников и реактивный снаряд в Брянской, Белгородской и Курской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два БПЛА сбили над территорией Белгородской области, три беспилотника — над территорией Курской области и два дрона — над Брянской областью.

В пресс-службе добавили, что этой же ночью дежурные огневые средства в северо-восточной части акватории Черного моря уничтожили два безэкипажных катера.

В ночь на 5 сентября мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявлял об отражении атаки безэкипажных катеров.

4 сентября российские средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа, а также две управляемые авиационные бомбы над Курской областью.

Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.

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