Норвежский политолог признал неизбежность поражения Украины

Удар Вооруженных сил России по военному институту связи в Полтаве говорит о неизбежном поражении Украины. Об этом сообщил норвежский политолог Гленн Дизен в эфире канала Wion.

Эксперт отметил ужасающие потери со стороны Украины после удара. Он считает, что у ВСУ и НАТО проявляются симптомы, характерные для последних стадий войн, когда сторона проигрывает — то есть большие потери из-за нехватки ресурсов.

Дизен предупредил, что дефицит вооружения и ресурсов приведет к проблемам на фронте и образованию котлов, из которых украинским солдатам придется отступать неорганизованными группами.

В Минобороны РФ ранее отчитались, что 3 сентября удар был нанесен по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где «под руководством иностранных инструкторов» готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов. Военные указали, что цели удара были достигнуты.

Президент Украины Владимир Зеленский позже подтвердил, что ВС РФ ударили двумя баллистическими ракетами по институту телекоммуникаций в Полтаве. По его словам, в результате случившегося ликвидированы 51 человек и еще 271 военный получил ранения.

Ранее украинский медик рассказал о «трясущихся» врачах после удара по ВСУ в Полтаве.