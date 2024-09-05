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Экс-разведчик США рассказал о шансах на стратегическое поражение России

Риттер: Западу не удастся нанести России стратегическое поражение

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Rich Schultz/AP

Политика накачивания Украины оружием провалилась, Западу не удастся нанести России стратегическое поражение, шансы на это минимальны. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media & Travel высказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

По его словам, Украина рискует стать единственной по-настоящему проигравшей стороной в этом конфликте. Риттер пояснил, что, по его мнению, после завершения боевых действий у украинцев «может не быть Одессы, Харькова, Киева».

«Запад, США, Европа связали свою главную цель нанесения стратегического поражения России с украинским конфликтом. Они хотят использовать этот шанс, чтобы победить Россию», — рассказал он.

30 августа Риттер заявил, что во время атаки на Курскую область Украина потеряла значительную часть дорогостоящей западной техники. По его словам, танки M1 Abrams, Challenger, новые танки Leopard — «все исчезли».Риттер полагает, что эта техника должна была использоваться для боев за Донбасс, однако Киев по факту впустую растратил инвестиции западных стран.

Ранее Зеленский признал, что «курская операция» не спасла ВСУ.

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Операция на Украине
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